Broers verdacht van zeven moordpogingen, hoewel iedereen het overleefde

Vorige week moest de jongste van de twee broers, Maurits R., al voor de rechtbank verschijnen. En nu was de oudste broer, Henri W., aan de beurt. Hij wordt ervan verdacht op 2 februari 2017 in Enschede een kapper in de brand te hebben gestoken. Ook zou hij in Enschede een man hebben beschoten met meerdere kogels. Beide slachtoffers overleefden het.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De broers handelden volgens het OM in opdracht van de Twentse onderwereldbaas Simo D. Die zit vast in een Duitse cel voor drugshandel. Volgens verklaringen zou de vrouw van Simo D. seksueel contact hebben gehad hebben met de kapper. Toch was het slachtoffer van Henri W. waarschijnlijk niet eens het beoogde doelwit. De kapperszaak was zes weken voor de liquidatiepoging verwisseld van eigenaar.

Gezicht, armen en rug verbrand

'Hij was in zijn zaak aan het werk. Toen kwam iemand binnen rennen. Die spoot vloeistof over hem heen en stak hem in brand', aldus de advocaat van de kapper Paul Drosten.

'Hijzelf en omstanders hebben kans gezien het gedeeltelijk te blussen. Zijn gezicht, armen en rug zijn verbrand. Naast de lichamelijke littekens heeft hij ook psychische littekens. Hij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en is nog steeds niet in staat zijn werk te doen.' Het slachtoffer wil graag 30.000 euro schadevergoeding.

Henri W. zou voor de aanslag zijn gezien bij een tankstation. Daar tankte hij benzine in een groot blauw vat. Bij de aanslag zelf is een bidon gebruikt van sportschool Basic Fit. Henri W. verklaarde eerder al lid te zijn van diezelfde sportschool en ook zo'n bidon te hebben.

DNA op kogelhuls

Het slachtoffer van de schietpartij in Enschede heeft volgens de strafrechter geluk gehad. Een kogel is via zijn lip door de wang naar buiten gekomen. Ook had hij meerdere schotwonden in zijn linkerschouder en schotresten op zijn arm. Het slachtoffer is in de nacht van 31 januari 2017 onder vuur genomen toen hij, na een avond stappen met vrienden, zijn auto kwam ophalen in de Ruischenborchstraat.

Bij de schietpartij is zeldzame munitie gebruikt die ook in de woning van Henri W. is aangetroffen. Op één van de kogelhulzen die op de plek van het incident is gevonden is DNA van de verdachte aangetroffen. W. verklaart de munitie best in z'n handen te kunnen hebben gehad, maar het aan iemand te hebben meegegeven. 'Er komen veel mensen bij me over de vloer', zegt hij.

In zijn woning zijn ook een bivakmuts en handschoenen aangetroffen. Daarop zaten zijn DNA en schotresten van meerdere schietpartijen. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut zouden die schotresten kunnen passen bij het incident, maar is dat niet met zekerheid vast te stellen.

Zwijgrecht

Verder wordt Henri W. nog verdacht van het hebben van een automatisch vuurwapen. Volgens een getuige zou hij plannen hebben gehad een café te beschieten met het wapen, een AK 47. De verdachte maakte in de rechtbank veel gebruik van zijn zwijgrecht. In een korte verklaring zei hij daarover: 'Ik begeef me in een milieu waarbij het een doodzonde is om te praten.'

Volgende week zal justitie bekendmaken hoe zij tegen de zaak aankijkt en dan een strafeis formuleren. De verdediging van de broers krijgt daarna ook nog tijd voor een pleidooi.