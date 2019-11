Mis niks van het laatste nieuws uit jouw regio met de Omroep GLD-app

In de nieuwsapp kun je zelf aangeven uit welke regio’s je het nieuws wilt ontvangen: Arnhem/Nijmegen, Rivierenland, Achterhoek/Liemers en Veluwe/Vallei. Ook is het ook mogelijk om pushberichten per regio te ontvangen én kun je selecteren welk regionieuws je op de voorpagina van de app wilt zien. Zo krijg je alleen nog de nieuwsberichten en nieuwsalerts te zien die voor jou relevant zijn. Met andere woorden: meer nieuws uit jouw eigen regio!

Nieuwstips delen

Naast het ontvangen van notificaties voor regionaal nieuws is het ook mogelijk om nieuwstips te delen met ons via WhatsApp. Deel je nieuwsfoto’s, video’s en verhalen gemakkelijk en snel met onze redactie via de tip-knop. Natuurlijk kun je ons ook direct toevoegen aan je contactenlijst in WhatsApp: Voeg Omroep Gelderland toe.

Naast het ontvangen van nieuwsberichten kun je via Uitzending Gemist gemakkelijk tv- en radioprogramma’s terugkijken en –luisteren. Ook is het mogelijk om live tv te kijken of radio te luisteren. Dankzij onze nieuwsapp is Omroep Gelderland altijd dichtbij.

App downloaden

De app werkt op zowel Android- als iOS toestellen. Wil je ook gebruik maken van de Omroep GLD nieuwsapp? Ga dan naar de Google Play Store of App Store. Meer informatie over de app vind je op www.gld.nl/apps.