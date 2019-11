Parallelstraat Geldersedijk is nu officieel fietsstraat

door Rik Kapitein

Wie bekend is in Hattem, weet gelijk dat er weinig aan de situatie zal veranderen. De parallelstraat van de Geldersedijk werd al jaren voornamelijk door fietsers gebruikt: de enige automobilisten zijn bewoners en hun bezoekers.

'Dat klopt', geeft wethouder Auke Schipper gelijk toe. 'Er reden niet veel auto's overheen, maar de auto's die er reden, wilden nog wel eens behoorlijk hard rijden.' Vanaf nu geldt er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. 'Dat zou de veiligheid van fietsers wel ten goede moeten komen', hoopt de wethouder.

Voor de omwonenden verandert er ook niet zoveel. 'Er fietsten al veel mensen', zegt een van hen. 'En ik moet ongeveer honderd meter tot ik op de dijk zelf ben, veel harder dan 30 kan ik toch niet in dat stukje.'

Een ander vult haar aan. 'Het heeft nu een rood kleurtje, dat is het grootste verschil. Maar het is wel goed dat ze nu duidelijk maken dat de fietser hier voorrang heeft: hopelijk wordt het wel iets veiliger. En de weg zelf was wel hoognodig aan vervanging toe: er zaten overal hobbels in.'

Schipper bevestigt dat dat laatste de belangrijkste reden was voor de opknapbeurt. 'En nu hebben we een behoorlijke subsidie kunnen krijgen van de provincie, omdat die het belangrijk vindt dat de fietsinfrastructuur goed op orde is. Dat is voor ons toch gunstiger dan als we het zelf moeten betalen.' En dus rijden fietsers vanaf nu over een rode fietsstraat richting Zwolle.