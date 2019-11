Veelbesproken Markt in Hattem wordt nu echt aangepakt

door Rik Kapitein

'De oude keien waren gewoon niet goed meer toegankelijk', zegt wethouder Auke Schipper. Hij staat te kijken hoe een shovel de eerste stenen met rijen tegelijk lostrekt uit de grond. 'De voegen waren niet goed gelegd. Als er zwaardere voertuigen overheen reden, braken die voegen kapot en ontstonden er grote gaten.' Hij wijst een paar stenen vlak voor het stadhuis aan. 'Hier kun je niet meer fatsoenlijk overheen lopen, laat staan met een rollator.'

De keien zijn in 2015 neergelegd, tegen een kostprijs van 631.000 euro. Nu, nog geen vijf jaar later, trekt de gemeente nog eens zo'n 585.000 euro uit voor de nieuwe bestrating. 'Dit keer kiezen we ervoor om het grootste deel van de markt te vullen met klinkers', zegt Schipper.

'Dat ziet er nog steeds mooi uit, maar is een stuk prettiger om overheen te lopen, fietsen of rijden met de auto. Alleen het deel achter de kerk, waar bijna geen auto's komen, wordt opnieuw bestraat met deze keien, maar dan met een veel kleinere voeg.

Even een kijkje nemen

De inwoners van Hattem zijn blij dat de Markt nu eindelijk aangepakt wordt. 'Vooral voor de mensen in een rolstoel', zegt een van hen. Net als vele anderen komt hij even kijken bij de werkzaamheden. 'Ik heb ze regelmatig gezien, maar ze schudden zo enorm heen en weer, dat is echt treurig.' Schipper begrijpt de sentimenten.

'Daarom willen we het dit keer gelijk goed doen. Vorige keer hebben we een fout gemaakt, dus hebben we nu geprobeerd extra zorgvuldig te kijken naar alle opties.'

In maart moet de hele Markt opnieuw bestraat zijn. 'Al houd ik wel een slag om de arm', waarschuwt Schipper.

'Vandaag is het perfect weer voor dit werk, maar als we een hele strenge winter krijgen, kan het wat uitlopen. Maar hoe sneller het klaar is, hoe liever. Toen ik gevraagd werd wethouder te worden, werd mij beloofd dat ik met de Markt een snelle winst kon boeken om de inwoners tevreden te stellen. Snel zou ik het tot nu toe niet bepaald willen noemen, maar nu is het belangrijk dat het wel goed gedaan wordt.'

De verschillende delen van de Markt worden één voor één opgeknapt, zodat bezoekers altijd gebruik kunnen blijven maken van het grote plein.