Stakingsbereidheid onder Gelderse leraren hoog, veel basisscholen woensdag dicht

Nog steeds melden scholen zich aan voor de landelijke stakingsdag van het onderwijs. Ook in Gelderland sluiten woensdag veel basisscholen de deuren. Behalve de grote manifestatie in Amsterdam wordt er op verschillende plekken in Nederland actiegevoerd, waaronder in Arnhem.

Op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb) is precies te zien welke scholen dicht blijven. Meer dan 3500 scholen hebben zich al aangemeld voor de lerarenstaking.

'Stakingsbereidheid is groot'

Hoeveel scholen in Gelderland precies gehoor geven aan de oproep, kan de Algemene Onderwijsbond nog niet zeggen. 'We hebben geen exacte aantallen. maar merken wel dat de actiebereidheid heel erg groot is en dat mensen heel erg graag hun stem willen laten horen. Daarom komen we op diverse plekken in Nederland samen', zegt Nicole ter Harmsel, hoofdbestuurder van de AOb regio Oost.

Zo wordt in Gelderland actiegevoerd in Arnhem. De manifestatie bij het provinciehuis is van 13.00 tot 14.00 uur. 'Samen maken we een vuist. Structureel meer geld voor onderwijs, dat is waar wij morgen voor staan', aldus Ter Harmsel, die naast bestuurder ook leraar is.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Nicole ter Harmsel:

Overigens trok de bond de oproep voor een landelijke staking vrijdagavond nog in nadat het kabinet eenmalig 460 miljoen extra had toegezegd om het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te bestrijden.

Maar de AOb neemt geen genoegen met zo'n eenmalige bijdrage, omdat er structureel geld nodig is voor het onderwijs. Daarom wordt er woensdag dus toch gestaakt.

'Geen structurele oplossing'

Een landelijke peiling laat zien dat 80 procent van de basisscholen in Nederland woensdag de deuren sluit. Uit een rondgang van Omroep Gelderland langs diverse basisscholen in de provincie komt datzelfde beeld naar voren. Veel scholen hebben nog wel even kort overleg gevoerd, maar het akkoord van vrijdag verandert de eerder gemaakte plannen in de meeste gevallen niet.

'Dit is geen structurele oplossing die er aan bijdraagt dat we hier de komende jaren genoeg leerkrachten voor de klas hebben', luidt één van de reacties. Een schoolbestuurder van KBS de Schakel in Apeldoorn voegt daar aan toe: 'Het akkoord van vrijdag is een zoethoudertje, wij gaan 'gewoon' dicht woensdag'.

De Arnhemse belangenclub PO in Actie wees het akkoord tussen minister Slob, de AOb en de andere bonden al snel af. Van de ruim tienduizend reacties op een online peiling onder docenten was ruim 9.900 tegen het akkoord.

Zie ook: