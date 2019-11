Doorwerth zit er weer warmpjes bij, bijna iedereen heeft gas

In Doorwerth zaten sinds zondagavond 64 huishoudens zonder gas vanwege een vervuilde gasleiding. De verwachting was dat de storing enkele dagen zou duren, maar volgens Liander is die dinsdagmiddag al zo goed als opgelost. De netbeheerder is bezig met de opruimwerkzaamheden.

Maandag waren 44 huishoudens al op het gas aangesloten. De overige 20 woningen kregen een elektrische straalkachel thuis, omdat de CV-ketel het niet deed.

Dinsdagmiddag is één woning nog niet aangesloten, omdat de bewoner niet thuis was. 'We moeten overal naar binnen om te controleren of er bijvoorbeeld geen water in de leiding zit', zegt een woordvoerder.

Bekijk de beelden:

