Scouts zoeken technisch personeel en vinden 40 kandidaten

Door de pop up-store voor technisch personeel in de Arnhemse binnenstad zijn negentien mensen in gesprek gekomen met een werkgever.

De pop up-store Honk1 probeert mensen te scouten voor een baan in de techniek. De winkel stond een maand in Arnhem, ging daarna naar Apeldoorn en opent binnenkort in Ede.

Ook zitten er achttien mensen in het voortraject van een BBL-opleiding. Dat is een combinatie van werken en leren.

Zie ook: Scouts op zoek naar technici voor 6.000 vacatures in Gelderland

Jaap Hermsen van de Honk1 is erg tevreden. 'Er is absoluut nog veel talent in Gelderland, dat gemotiveerd is aan de slag te gaan.'

'Personeel is hard nodig'

De winkel kreeg steun van de provincie Gelderland. Volgens gedeputeerde Peter Kerris is het tekort een aan technisch personeel een groot probleem. 'We willen allemaal in een duurzame samenleving wonen, maar dat betekent wel dat er veel zonnepanelen en isolatie moet worden aangelegd. En daar missen we gewoon het vakpersoneel voor.'

In totaal zijn er zo'n 6000 vacatures voor technisch personeel in Gelderland. In totaal bezochten meer dan honderd mensen de winkel, voor 32 kandidaten moet nog een werkgever worden gevonden.