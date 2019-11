Deel van Doorwerth dagen zonder gas door vervuilde leiding

Door een breuk in de waterleiding raakte zondagavond ook de gasleiding beschadigd, waardoor er blubber naar binnen stroomde. De kapotte waterleiding is inmiddels hersteld, maar met de gasleiding is Liander nog wel even zoet.

Omvangrijke klus

'Monteurs zijn al sinds gisteravond bezig. Het lek in de hoofdgasleiding is inmiddels gedicht, maar de leiding moet ook nog worden schoongemaakt. We moeten daarvoor op een aantal plekken graven', legt woordvoerder Jelle Wils uit. De getroffen woningen liggen aan de Beethovenlaan, Dalweg, Jagerslaan, Wildlaan en de Kasteelweg.

Volgens Wils is het een omvangrijke klus om alle huizen weer van gas te voorzien. 'Monteurs werken in ploegendiensten om de vervuilde leiding zo snel mogelijk schoon te krijgen, maar de verwachting is dat dat nog wel een paar dagen kan duren. Want als de boel hersteld is, moeten we ook nog langs alle huizen om controles uit te voeren.'

Straalkachels

In opdracht van de gemeente verstrekt Liander straalkachels aan de getroffen bewoners die daar behoefte aan hebben. Want als er geen gas is, werkt ook de cv-ketel niet. Voor een warme douche kunnen de gedupeerden vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur terecht in de gymzaal aan de Mozartlaan.

Dinsdag kan er tussen 7.00 en 8.00 uur en tussen 20.00 en 21.00 uur worden gedoucht in de sporthal aan de Dalweg.

