Cowboylaarzen gezocht

We zijn voor een nieuwe voorstelling op zoek naar cowboylaarzen. Theaterwerkplaats de Rode Hoed is er voor mensen met een verstandelijke beperking met een indicatie dagbesteding: voor artiesten die van theater hun beroep willen maken. Momenteel zijn we bezig met een nieuwe voorstelling; The American show, waarin ook cowboys een rol zullen spelen.

We hebben momenteel al heel veel attributen, alleen de cowboylaarzen hebben we nog nergens kunnen vinden. Kringloopwinkels, marktplaats alles hebben we afgezocht maar helaas nog zonder succes. Vandaar onze oproep, we zoeken drie paar cowboylaarzen (2x maat 41 en 1x maat 47) heb jij deze staan? Dan zou je ons er heel blij mee maken.

Heeft u cowboylaarzen en kunt u deze missen? Reageer dan hieronder.