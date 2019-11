Boven slapen, beneden leven; Hofje Wendakker is een gewone wijk

Ouderen met dementie kunnen in Heerde voortaan zoveel mogelijk wonen zoals ze dat vroeger thuis gewend waren. Boven slapen en beneden leven, in een rijtjeshuis op een hofje. In Heerde opent minister Hugo de Jonge maandag Hofje Wendakker.

Het lijkt zo gewoon maar in de zorg voor ouderen met dementie is het nog steeds bijzonder. Maar in Heerde doen ze het voortaan net even anders. Roelien Gorter van Viattence: 'Het is om te zien een gewoon wijkje met twaalf gewone huizen. We hebben geen receptie, alles is erop gericht het leven zo normaal mogelijk te houden voor onze 96 bewoners'.

De bewoners wonen er al een tijdje. Uit onderzoek op andere locaties blijkt dat het wonen op deze manier, zorgt voor gezondere mensen. Gorter: 'En dat zien we terug in het medicijngebruik. Onze bewoners hebben minder medicijnen nodig en dat is alleen maar fijn'.

Bijna net als thuis

Bouwer van het nieuwe hofje is zorgorganisatie Viattence. De nieuwbouw past binnen de visie 'Bijna net als thuis'. Iedere huiskamer heeft een eigen binnentuin. Bewoners kunnen daarom zo de tuin in lopen. De leeggekomen, oude gebouwen maken plaats voor andere zorgwoningen en sluiten aan bij andere normale woonwijken.