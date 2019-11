Jeugdzorg luidt noodklok vanwege agressie tegen personeel

De zestien gecertificeerde instellingen, waaronder ook Jeugdzorg Gelderland, stelden een pamflet op en willen dat de politiek ingrijpt. Volgens de instellingen heeft acht op de tien jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en/of geweld.

In het pamflet worden meerdere punten aangehaald. Zo is er volgens de instellingen een gebrek aan publieke verontwaardiging. 'De maatschappij lijkt weg te kijken van mensen die agressief zijn tegen professionals.' Ook is er volgens de instellingen geen politie-assistentie, laten de strafmaatregelen te wensen over, worden medewerkers geïntimideerd, digitaal aan de schandpaal genageld en er is onvoldoende waardering.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming reageerde zondagavond geschokt en wil in gesprek met politie, Openbaar Ministerie en Facebook over de agressie tegen medewerkers in de jeugdzorg.