Actie voor behoud populaire BOM-docent in Nijmegen: Fred moet blijven

Fred van Lent is 66 jaar en geeft al veertig jaar Bewegen op Muziek, kortweg Bommen. Zijn lessen zijn bijzonder populair bij studenten en ook veel ex-studenten komen voor hem nog altijd naar het Sportcentrum van de Radboud Universiteit. 'Vanaf de jaren zeventig wordt het hier al gegeven', legt Van Lent uit. 'Aerobics avant la lettre, dit was nog voor de hele fitness-rage.'

Muziek de basis

'De muziek is bij mij altijd de basis. Ik voel alleen maar muziek. Ik zoek nummers uit en dat spreekt de mensen intrinsiek aan. Ik ben niet zozeer met oefeningen bezig of spiergroepen. Ja, intuïtief wel. Het gaat eigenlijk om hartslagbelasting. Het is gymnastiek op muziek. Ik heb alleen maar gezichten nodig, het is laagdrempelig. Ik gebruik bewust geen microfoon of headset, omdat je jezelf dan belangrijker gaat vinden dan de muziek. In mijn vak is dit mijn ziel en zaligheid geweest. Ja, geweest.'

Want aan het einde van dit jaar is het normaal gesproken voorbij. 'Het is al uitzonderlijk dat ik het zolang heb volgehouden. Dit is nog steeds geen werk, ik zou het zo voor niets willen doen. Ik geniet, want ik krijg het via de mensen terug. Ik vind het geen probleem om te stoppen met werken, maar jammer dat dit dan ook afsluit. Doodzonde.'

Actie

De universiteit laat weten geen uitzondering te willen maken voor de populaire docent. Maar zijn cursisten laten het er niet bij zitten en zijn een handtekeningen-actie gestart. 'Dit is mijn uur, al jarenlang', zegt één van de deelnemers. 'Ik weet niet wat ik moet beginnen als Fred hiermee stopt. Dan moet ik naar Omroep Max op de zondagochtend. Dit is voor jong en oud, het is fantastisch. Passie voor muziek met de beweging. Fred moet gewoon blijven, hij is een topper.'