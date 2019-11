Vitesse-doelman Pasveer: 'Emmen was de betere vandaag'

'Voor de tweede keer in een week tijd krijgen we twee goals tegen en we waren niet bij machte om het om te keren', reageert doelman Remko Pasveer na afloop. 'Wat we in voorgaande wedstrijden wel hebben gedaan, namelijk de wedstrijden omkeren, daar hebben we nu even moeite mee.'

Vitesse leek vooral in de eerste helft machteloos in Emmen. 'Dan moet je gaan jagen en druk zetten om een doelpunt te maken, en daar hebben we op dit moment moeite mee. Na de aansluitingstreffer heb je wel het gevoel dat we doordrukken, maar dat is helaas niet gelukt.'

Zie ook: Armoedig Vitesse lijdt opnieuw pijnlijke nederlaag tegen laagvlieger

De Arnhemse club kreeg geen grip op het middenveld, constateert de doelman. 'Elke keer als zij een bal inspeelden, konden ze opendraaien. Wij hadden moeite om dat op te vangen. De tweede helft hebben we geprobeerd om met werklust de boel om te draaien, maar we waren niet bij machte om dat te doen.'

De nul houden

Voor de tweede keer op rij liep de ploeg zo tegen een zeperd aan tegen een laagvlieger. 'In het begin van het seizoen wonnen we dit soort wedstrijden wel. Nu zat het twee keer niet mee in een week', zegt Pasveer. 'Emmen lieten het vandaag meer zien dan wij. Wat dat betreft waren zij toch wel de betere vandaag.'

Vitesse komt vrijdag weer in actie, dan thuis tegen FC Groningen. 'Uiteindelijk is het de zaak om de nul te houden en vanuit daar te scoren. Dat is voor de komende weken even het belangrijkst', aldus Pasveer.