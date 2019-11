Sponsoring coffeeshop: 'Dit past niet bij rookvrije generaties'

Mag een coffeeshop geld steken in sport? Die vraag is actueel na onderzoek door Nieuwsuur. Dat programma ontdekte dat coffeeshops onder meer in Gelderland sponsor zijn van sportverenigingen. Onder meer SV De Paasberg in Arnhem, FC Lienden en SV MEC '07 in Maurik lieten zich in met coffeeshops.Omroep Gelderland vroeg gemeenten om een reactie.

Het is voor coffeeshops verboden om reclame maken. De reclame-uitingen langs het veld bij voetbalclub MEC'07 uit Maurik zijn weg, zegt voorzitter Jos van Rouwendaal over de sponsoring door Catweazle in Tiel en Culemborg. 'Die borden hangen er niet meer. Ons derde team had hem als shirtsponsor. De shirts zijn vanmorgen ingenomen.' Ook alle uitingen op sociale media stoppen, zegt de voorzitter.

'Wist ik hiervan?', herhaalt Van Rouwendaal de vraag. 'Eigenlijk niet. Ik ben ook vrijwilliger. Maar ik word geacht de wet te kennen. In Nederland worden coffeeshops al zo lang gedoogd dat ze in het straatbeeld normaal lijken. Maar blijkbaar is dat niet het geval.'

Je kunt de kwestie rond sponsoring een manier van betutteling noemen, vindt de voorman van de voetbalclub uit Maurik. 'Als je coffeeshops gedoogt, dan zou je reclame van coffeeshops ook moeten gedogen. Maar overal is een reden voor, hier zal ook een reden voor zijn.'

Een reactie vragen bij de coffeeshophouder van Catweazle die het derde team sponsort is niet mogelijk. De man ligt op de intensive care in het ziekenhuis, legt Van Rouwendaal uit. 'Er is ook nog eens een sterfgeval in de familie. Het is erg verdrietig. Alles komt in één keer.'

De voorzitter benadrukt dat in het sponsorcontract alles zwart-op-wit staat. 'Alles is transparant.'

Inmiddels zijn in Arnhem bij SV De Paasberg de reclameborden verwijderd, zij adverteerden met coffeeshop De Walm. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is duidelijk. 'Dat is echt een overtreding van de regels die wij in Arnhem hebben. Dat mag niet en wij zullen handhaven. De coffeeshophouder zullen we aanspreken en die moet daar onmiddellijk mee moeten stoppen, anders zal hij gesloten worden.'

De coffeeshophouder was niet bereikbaar voor commentaar, hij is op vakantie.

'Geen logische combinatie'

Burgemeester Jan de Boer van Buren - waar het Maurikse MEC'07 in ligt - noemt het sponsoren van coffeeshops niet wenselijk. 'We zetten met onze sportclubs in op een rookvrije generatie en daar past dit niet in', reageert De Boer. 'Coffeeshops en sport zijn voor mij geen logische combinatie.'

Zijn collega's van Culemborg en Tiel, waar de coffeeshops van Catweazle zijn gevestigd, zijn verrast door de nieuws over de sponsoring. Gerdo van Grootheest van Culemborg: 'Juridisch gezien is de zaak niet zwart-wit. Maar er is ook een morele kant aan de zaak. Ik vind het onwenselijk dat een coffeeshop een sportvereniging sponsort. We zoeken nu uit hoe het juridisch in elkaar zit.'

Ik wil geen tabaksfabrikant op het shirt van een jeugdteam burgemeester van Tiel

Hans Beenhakker van Tiel noemt coffeeshops 'gedoogde verkooppunten van softdrugs'. 'Het zijn geen criminele organisaties. Maar coffeeshops mogen geen reclame maken, bijvoorbeeld twee joints voor de prijs van één.' En wat betreft shirtsponsoring: 'Je moet wel duidelijk weten wat er op de shirts van sportteams staat.'

Maar ook Beenhakker noemt sponsoring door coffeeshops onwenselijk. 'Ik zou niet willen dat een tabaksfabrikant op het shirt van een jeugdteam van een voetbalclub staat.'

In Nijmegen speelt De Trekvogels met een shirt gesponsord door een coffeeshop. Of daar verandering in komt is nog onduidelijk.