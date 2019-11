Vier aanhoudingen na schiet- en steekpartij bij autowasplaats

De politie heeft na het schiet- en steekincident van zaterdag in Nijmegen en Beuningen vier aanhoudingen verricht. Het gaat om een 21-jarige man uit Den Haag, een vrouw van 32 uit Nijmegen, een 27-jarige Arnhemmer en een man van 21 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De laatste twee liggen nog in het ziekenhuis.

De politie concludeert voorlopig dat het viertal in een auto zat en ruzie met elkaar kreeg, waarbij een van hen een ander in zijn been schoot. De schutter werd in de auto overmeesterd en zijn wapen is afgepakt.

Zie ook: Twee gewonden door schietpartij en steekincident

Het begon allemaal bij de autowasplaats van ANAC aan de Energieweg in Nijmegen. 'Bij de ANAC zaten twee personen in een auto en daar stapten vervolgens twee andere personen die met een andere auto waren gekomen, bij in. Iedereen stapte na het schietincident uit, maar iemand van dit viertal stak de banden lek van de auto waarmee twee van de vier naar ANAC waren gekomen', vertelt een woordvoerder van de politie.

Vervolgens gingen de twee inzittenden van de eerstgenoemde auto richting het ziekenhuis, omdat één van hen gewond was geraakt.

Aanhouding bij McDonald's

De andere twee personen reden met hun auto - waarvan de banden lek waren gestoken - naar Beuningen. Op de parkeerplaats van McDonald's bij de A73 werd het tweetal kort na hun aankomst door agenten aangehouden. 'Ook daar blijkt dat één van de inzittenden diverse verwondingen had opgelopen bij het conflict in Nijmegen', aldus de zegsman. Het slachtoffer kreeg ter plaatste eerste hulp en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Alle vier betrokkenen zijn aangemerkt als verdachte. De politie doet verder geen mededelingen in de zaak. Wel is een getuigenoproep gedaan.