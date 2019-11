Coffeeshops sponsoren Gelderse voetbalclubs: 'Dit tolereren wij absoluut niet'

Coffeeshops adverteren via shirts en hebben reclameborden langs het voetbalveld bij amateurclubs uit Gelderland. Maar dat is wettelijk verboden. De betrokken gemeenten willen de sponsoring nu een halt toeroepen.

Van de lagere amateurs tot semi-professioneel en zelfs op profniveau zijn coffeeshops actief als sponsor van voetbalclubs, zo blijkt uit een inventarisatie van Nieuwsuur. In onze provincie gaat het onder meer om FC Lienden uit Lienden in de Betuwe en SV De Paasberg uit Arnhem waar coffeeshops recent nog betrokken zijn of waren als sponsor.

Derdedivisionist FC Lienden werd dit seizoen gered door een coffeeshopeigenaar die tienduizenden euro's privégeld in de club stak.

Dat laatste is niet wettelijk verboden, maar wel discutabel. Want geld, verdiend met de verkoop van softdrugs, komt zo in de wereld van het voetbal terecht. De KNVB vindt dat onwenselijk. 'Drugs horen niet thuis in een sportomgeving', zegt een woordvoerder van de bond. 'Volgens de wet mogen coffeeshops helemaal geen reclame maken. Zij mogen dat dus ook niet in het voetbal.'

Bij de Arnhemse voetbalvereniging De Paasberg is de coffeeshop volledig ingeburgerd. Langs de dug-out op het hoofdveld hangt een roodgeel reclamebord van coffeeshop De Walm ('gehele week geopend van 10.00 - 22.00 uur'). Het eerste zaterdagelftal speelt in shirts van De Walm. In de kantine meldt een bord aan de muur dat de wedstrijdbal is aangeboden door De Walm.

Of deze vorm van reclame nog lang te zien zal zijn bij De Paasberg lijkt onwaarschijnlijk. 'Dit tolereren wij absoluut niet', laat de gemeente Arnhem weten. 'We gaan hierop handhaven. Dat houdt in: alle uitingen moeten weg en we gaan praten met club én coffeeshop.'

Eerder werden bij MASV in Arnhem al reclameborden van coffeeshops verwijderd op last van de gemeente.

Coffeeshop Catweazle

Ook in de Gelderse gemeente Buren blijkt een coffeeshopeigenaar financier. Onder meer een volleybalclub en twee voetbalclubs worden daar gesponsord door coffeeshop Catweazle. Op persoonlijke titel steekt de ondernemer geld in nog twee voetbalclubs, waarvan FC Lienden de bekendste is.

'Wat mij betreft moet dit stoppen', zegt Jan de Boer, burgemeester van Buren. Hij wil met de sportclubs rond te tafel om afspraken te maken. 'In de volle breedte vind ik het niet wenselijk dat sportverenigingen coffeeshops als sponsor hebben.'

In een schriftelijke reactie aan Nieuwsuur stelt Catweazle aan het eind van dit seizoen met de sponsoring van FC Lienden te zullen stoppen. 'Verder stoppen wij per direct voor eens en altijd met de ondersteuning van iedere sportvereniging om discussies te voorkomen.'