PO in Actie aan leraren: vraag de school of je mag staken

De Arnhemse belangenclub voor onderwijzers PO in Actie wijst het akkoord tussen onderwijsminister Slob en de Algemene Onderwijsbond en andere bonden massaal af. Maar dat betekent nog niet dat de leerkrachten woensdag in groten getale naar Den Haag trekken. Vraag of het mag van de school, luidt het advies.

door Henri van Veen

Minister Slob (ChristenUnie) zegde vrijdag 460 miljoen euro toe om de tekorten en de werkdruk in het onderwijs aan te pakken. Uit een online peiling blijkt dat het overgrote deel van de leden van PO in Actie tegen het akkoord zijn. Van de bijna tienduizend reacties keuren ruim 9.900 leraren het akkoord af.

Dat wil niet zeggen dat PO in Actie woensdag, zoals Leraren in Actie dat wel van plan is, haar bijna 45.000 leden oproept woensdag toch te staken. 'Dat is niet aan ons, maar aan de bonden die met Slob een akkoord hebben bereikt', zegt John Bloemscheer van PO in Actie. 'Als onze leden van hun eigen schoolbesturen toestemming hebben woensdag niet voor de klas te staan, dan heeft dat natuurlijk onze steun.'

Bloemscheer heeft wel een advies aan de leden: 'Check bij je werkgever hoe die staat tegenover protesteren op woensdag. Als het een risico is voor je arbeidsbetrekking, moet je het niet doen.'

'Ouders hebben al wat geregeld'

Hij beseft dat dit verwarrend is voor ouders, maar: 'Die hebben voor woensdag vast en zeker al een en ander geregeld.'

Om de verwarring nog groter te maken, maakt PO in Actie op Facebook wel een evenement aan om woensdag naar Den Haag te gaan voor de behandeling van de onderwijsbegroting van Slob. 'We kunnen niet niks doen', zegt PO in Actie in een verklaring aan de leden.

PO in Actie is ontstaan vanuit drie Arnhemse leerkrachten, die de discussie over salaris en werkdruk wilden voeren. Dat begon op Facebook. Bloemscheer: 'Al snel bleek dat een groot succes en zijn we met meerdere leerkrachten verenigd.'

