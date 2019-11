Water stroomt door Edese straat na leidingbreuk

Een leidingbreuk zorgt zondagochtend voor wateroverlast in Ede. Een straat in de wijk Veldhuizen is afgezet met linten vanwege de grote hoeveelheid water die er doorheen stroomt.

De lekkage werd iets voor 07.30 uur gemeld in de Hulsbeek. Door de leidingbreuk is een groot gat in de straat ontstaan. Er is onder meer een omgevallen boom in het gat gespoeld.

Netbeheerder Vitens meldt dat huishoudens in de omgeving van Hulsbeek, Vroomhof en Kluingelbeek last kunnen hebben van lage waterdruk of helemaal zonder water zitten. De reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang. De storing is naar verwachting rond 13.00 uur verholpen.