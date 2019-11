Soap rond Achilles'29 nog lang niet ten einde: 'In en in triest'

'Omdat wij een conflict hebben met de familie Derks over het voetbalveld', zegt voorzitter Pjotr van der Horst. De voorzitter denkt dat de verbanning van Achilles niet lang zal duren. 'Wij staan zeker sterk. Wij hebben contact met onze advocaat en die zegt; zo makkelijk is het allemaal niet.'

Pijnlijk

Nee, makkelijk lijkt het zeker niet in de soap tussen Achilles'29 en de familie Derks. Een soap die eigenlijk alleen maar heel pijnlijk is voor alle betrokkenen.

De familie Derks speelde, met oud-voorzitter Harrie Derks voorop, jarenlang een prominente rol binnen Achilles. De grond waarop het sportpark De Heikant ligt was al eigendom van de familie Derks nog voordat de club werd opgericht in 1929. De familie was ook een van de stuwende krachten achter de successen van de club met kampioenschappen in het amateurvoetbal en de stap naar het profvoetbal.

Tekst gaat verder onder video:

Bergafwaarts

Tweeënhalf jaar geleden speelde Achilles nog in de eerste divisie, maar na april 2017 ging het keihard bergafwaarts. De club degradeerde, de salarissen van de spelers konden niet meer betaald worden, de b.v. waarin het eerste elftal zat ging failliet en terwijl de club daarna nog twee keer degradeerde ging ook de accommodatiestichting STAA failliet. In de stichting zat het kunstgrasveld, de doelen, de shirts en alle andere bezittingen van de club.

Beschuldigingen van beide kanten

Het nieuwe bestuur van Achilles en de familie Derks beschuldigen elkaar ervan dat ze het faillissement van die stichting hebben veroorzaakt. Toen de stichting failliet ging, werd er een curator aangesteld die alles van waarde ging verkopen. De familie Derks heeft een toen de boedel opgekocht en is sindsdien niet alleen eigenaar van de grond van sportpark De Heikant, maar ook eigenaar van alle spullen op het terrein.

Rechter

Inmiddels is het conflict zo hevig dat de familie Derks de club niet meer op het terrein toelaat. Buurman Germania biedt Achilles de helpende hand. Achilles is dan wel uitgeweken, maar de club laat het er niet bij zitten. 'Het is aan de rechter om te bepalen wie er op de grond van de familie Derks mag spelen', zegt voorzitter Van der Horst stellig. Zijn teams mogen volgens hem niet geweigerd worden op De Heikant. Als de familie Derks de club niet wil, dan moet ze dat bij de rechter afdwingen, zegt hij.

Verklaringen

De familie Derks stelt in een reactie dat Achilles zélf de stichting failliet heeft laten gaan. En doordat die stichting ophield te bestaan, is de huurovereenkomst tussen Achilles en STAA komen te vervallen. Op dit moment is er dus geen huurovereenkomst. Verder zouden gesprekken om te komen tot een nieuwe huurovereenkomst tussen de familie Derks en de club niet van de grond zijn gekomen.

Beide partijen hebben inmiddels uitgebreide verklaringen opgesteld, zowel Achilles als de familie Derks.

De pijnlijke soap is waarschijnlijk nog lang niet ten einde. 'In en in triest', reageert een oudere supporter op de tribune. En dan verloor Achilles ook nog eens het duel van zaterdagmiddag met Capelle met 4-1.