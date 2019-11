Jongen (16) laadt alarmpistool door tussen winkelend publiek

Een jongen van 16 is in Arnhem aangehouden nadat hij een alarmpistool tussen winkelend publiek doorlaadde.

Een agent zag in zijn vrije tijd de jongen met het wapen in de Rijnstraat. Het was op dat moment onbekend of het om een echt of een nepwapen ging. De politie hield de verdachte onder schot en hield hem aan.

Bij de aanhouding vonden de agenten het alarmpistool en een patroonhouder. De politie voegde ook een foto bij om te laten zien hoe moeilijk het is om te zien of het om een echt of een nepwapen gaat.