Twee gewonden door schietpartij en steekincident

Twee mensen zijn aangehouden. Ook de twee gewonden worden als verdachten aangemerkt. De melding van de schietpartij op een parkeerplaats bij ANAC kwam eerst, een paar minuten later volgde de steekpartij in Beuningen.

De politie doet zaterdagavond in Nijmegen onderzoek, een deel van de parkeerplaats is afgezet. De steekpartij in Beuningen was op een parkeerplaats bij de McDonalds.

De auto in Beuningen is zwaar beschadigd, beide voorbanden zijn lek en er zit een grote ster in de ruit. Rondom die auto was zaterdagmiddag veel politie aanwezig, een aantal agenten loopt in kogelwerende vesten.

Politie doet onderzoek in Nijmegen

Foto: 112Nieuwsgroep