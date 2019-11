Steekpartij in Beuningen: persoon naar ziekenhuis

Op een parkeerplaats bij de McDonald's in Beuningen is zaterdagmiddag gestoken. Een persoon is naar het ziekenhuis afgevoerd.

Ook is er iemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Iets eerder op de middag was er een melding van een schietincident bij ANAC in Nijmegen. Dat is een paar minuten vanaf Beuningen. Of de zaken met elkaar te maken hebben is op dit moment nog onbekend.

De auto in Beuningen is zwaar beschadigd, beide voorbanden zijn lek en er zit een grote ster in de ruit. Rondom die auto is veel politie aanwezig, een aantal agenten loopt in kogelwerende vesten.