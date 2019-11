Familie trucker Daisy (26) ontroerd door massaal eerbetoon

Onder grote belangstelling is het stoffelijk overschot van Daisy vanmiddag naar het crematorium in Beuningen gebracht. 250 vrienden en collega's vormden met trucks een erehaag om haar de laatste eer te betonen. De familie van de 26-jarige trucker Daisy was erg onder de indruk van dit grootse gebaar.

Danny Willems, de woordvoerder van de familie, laat weten dat zij ontroerd zijn doordat iedereen met hetzelfde doel is gekomen: Daisy de laatste eer bewijzen. 'Waar Daisy kwam, daar bepaalde ze de sfeer'. Dat de vrouwelijke chauffeuse populair is, blijkt uit de vele honderden reacties na haar overlijden. 'Het is best wel uit de hand gelopen zeggen wij zelf, de laatste telling geeft aan dat er 250 trucks staan voor het eerbetoon'.

Laatste eer

Op Facebook geven honderden chauffeurs aan, mee te willen rijden met de stoet die vanuit haar woonplaats Afferden naar Beuningen gaat. De familie zette een rem op de actie omdat ze er geen 'show' van willen maken. Vandaag werd op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de omgekomen chauffeuse. 'Ze had diesel in haar bloed, iedereen kende haar. Ze had altijd een lach. Iedereen kende de familie en daardoor ook Daisy'.

'Weet u wel dat u trending bent'

'De plek waar Daisy verongelukte is een bekende plaats' zegt Willems. 'Daar loopt het altijd vast maar de overheid wil niets doen aan dit punt'. Nadat de familie de oproep voor de herdenking heeft geplaatst worden ze gebeld met de melding dat ze trending zijn. 'De oproep werd in korte tijd meer dan 13.000 keer gedeeld. De familie had niet het vermoeden dat de oproep zo snel de ronde deed'.

Indrukwekkend

De familie is zichtbaar onder de indruk als ze het industrieterrein oprijdt, het leidt tot hevige emoties in de cabines. Als de truck met de kist over het industrieterrein heeft gereden en een groot deel van de collega's met betraande gezichten achterblijft, draait de truck voor de laatste bocht naar het crematorium. De afsluiting van een emotionele week. 'Het was een achtbaan waar je niet in wilt' zegt Willems.