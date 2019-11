Moeten leraren toch staken? Meeste leden PO in Actie willen wel

Onderwijsbond PO in Actie uit Arnhem verwacht zondag of maandag te weten of die woensdag toch gaat staken. Dat zegt bestuurder en basisschoolleerkracht John Bloemscheer. 'We hebben een poll uitstaan op onze community op Facebook en die wachten we even af', zegt hij. De stakingsbereidheid lijkt groot.

Uit die poll komt naar voren dat verreweg de meeste leden tegen het akkoord zijn.

Op Twitter meldt PO in Actie:

De NOS meldt dat onderwijsvakbond AOb crisisberaad heeft ingelast vanwege de commotie die is ontstaan over het afblazen van de landelijke staking op 6 november. De grootste onderwijsbond besloot tot een extra vergadering met het hoofdbestuur. Ook is er voor maandag een ledenbijeenkomst gepland.

Gisteren werd bekend dat de landelijke onderwijsstaking, die gepland stond voor woensdag, niet doorgaat. Maar een kleine bond legt dat sowieso naast zich neer en demonstreert woensdag toch.

Leraren in Actie staakt

Dat verklaarde voorzitter Peter Althuizen van Leraren in Actie deze zaterdag. Hij vindt de 460 miljoen euro die het kabinet extra vrijmaakt voor het onderwijs volstrekt onvoldoende. Leraren in Actie heeft ruim duizend leden. PO in Actie heeft er tussen 40.000 en 45.000, zegt Bloemscheer, die het aantal leden op Facebook aanhoudt.

Er is verbazing over het bedrag dat vrijdag 'opeens op tafel' lag, legt de Gelderse leerkracht uit. 'Het is vooral incidenteel geld en niet structureel. We vinden het als bestuur belangrijk te weten hoe onze achterban daarover denkt. Dat weten we uiterlijk maandag.'

Julianatoren blijft dicht

Pretpark Julianatoren in Apeldoorn had aangekondigd woensdag open te zijn. Doordat de landelijke staking is afgeblazen, blijven de hekken van het park dicht. Dat bevestigt een woordvoerder. ‘Bij een inventarisatie bleek al snel dat de meeste scholen er voor kiezen om toch les te gaan geven op woensdag 6 november. Een gewone doordeweekse dag het pretpark extra openstellen in november heeft geen zin. Dat zal iedereen ongetwijfeld begrijpen.’

