Frank Sturing vecht voor basisplaats bij NEC: 'Lastig om geduldig te zijn'

Sturing komt uit de opleiding van NEC en is een centrale verdediger. Tegen Cambuur liet de 22-jarige Nijmegenaar een betrouwbare indruk achter. Zo was hij in de eerste helft een aantal keren belangrijk en voorkwam hij een doelpunt van de koploper. 'Ja, dat was een goede tackle', haalt hij het moment terug. 'Je bent blij als je het team kan helpen met dat soort dingen. We hebben nu vier keer op rij de nul gehouden. Dat is heel positief.'

Buiten de boot

De staf van NEC koos voor de ervaring van Rens van Eijden toen die weer hersteld was van een liesblessure. 'Het is lastig om geduldig te zijn en dat je weet dat je net buiten de boot valt', weet Sturing. 'We hebben ook Cas Odenthal nog. Veel jongens kunnen in de basis spelen, dat is ook wel de kracht van ons. Maar ik doe mijn stinkende best om de kans te pakken als die gaat komen. Tegen Cambuur heb ik het goed ingevuld en gedaan wat ik kon.'

Niet klagen

NEC speelde een degelijke wedstrijd en kreeg zelfs kansen om het duel (0-0) na rust te beslissen. 'Zelf wil je ook scoren en vanuit de counter kwamen we soms gevaarlijk weg', zegt Sturing. 'Al hink je misschien inderdaad wel wat op twee gedachten. Je mikt ook op die 0-0 omdat dat uit bij Cambuur goed is. Vanuit de verdediging hebben we goed gespeeld. Dit geeft ook wel een goed gevoel, maar we mogen niet klagen. Mathijs Branderhorst redt ons nog een paar keer.'

Periode

Trainer Francois Gesthuizen ziet progressie en hoopt de komende weken op meer. 'We blijven de laatste tijd langer in de wedstrijd. Dat geeft stabiliteit, want we hebben nu ook vier keer op rij de nul gehouden. Maar het moet niet alleen vrijblijvend zijn dit seizoen om leuk mee te doen. We hebben nu een goede serie en de komende weken gaan we eens kijken naar de periode. We spelen thuis tegen Oss en gaan dan naar Helmond. Dat weet je meer. Maar deze resultaten geven de groep vertrouwen. Dat merk je.'