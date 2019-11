Ouders willen zwembad Arnhem aansprakelijk stellen na ontuchtzaak

Ouders van slachtoffertjes van de ontuchtzaak in zwembad De Grote Koppel in Arnhem willen het zwembad en zwemvereniging Neptunus aansprakelijk stellen. Advocate Petra Breukink, die twee ouders bijstaat, zegt dat er grote fouten zijn gemaakt.

Tussen januari en mei van dit jaar zou een 21-jarige zweminstructeur zich vergrepen hebben aan zes jongetjes in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar. De man was als stagiair werkzaam in De Grote Koppel. Het misbruik kwam aan het licht door oplettende ouders. Daarna is de man ontslagen.

De man wordt niet alleen verdacht van ontucht, maar ook van het bezit van een grote hoeveelheid foto's en video's met kinderporno. Hij woonde in een begeleid wonen-situatie, wat niet bekend was bij de leiding van het zwembad en de zwemvereniging.

'Alarmbellen gingen niet af'

Advocate Breukink zegt dat de protocollen niet gevolgd zijn, nadat anoniem melding werd gemaakt van de ontucht. 'Die meldingen zijn niet opgepikt, maar genegeerd. Het had meteen tot op de bodem moeten worden uitgezocht. Alle alarmbellen hadden af moeten gaan', stelt de raadsvrouw.

Ook het feit dat er geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is aangevraagd voor de stagiair is kwalijk, zegt Breukink. Was dat gebeurd, dan had het misbruik mogelijk voorkomen kunnen worden. 'In de huidige tijd, na de zaken met Benno L. en Robert M., kan dit niet. Wie geen VOG heeft, mag dat zwembad niet betreden', stelt zij.

In september stond de verdachte voor de rechter. Verslaggever Annemieke Schakelaar was daarbij aanwezig (de tekst gaat verder onder het fragment):

Met de zaak die de ouders aanspannen willen zij de instanties wakker schudden. De strafzaak die het Openbaar Ministerie heeft gestart tegen de man gaat deze maand verder. Op 7 november is er een pro-formazitting.

