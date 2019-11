Breinburg beleefde teleurstellende avond met De Graafschap

'Een teleurstellende avond. Je wilt thuis die drie punten houden, maar dat is niet gelukt. We waren niet dwingend genoeg. Zij hadden een paar scrimmages, via de grond en medespelers tegen de lat. We hebben zelf ook wel wat mogelijkheden gehad, maar geen echt grote kansen.'

Na rust had De Graafschap meer controle. 'Zij maakten het compact en wij bleven misschien te lang aan één kant hangen. We kwamen er echt moeilijk doorheen. Excelsior is gewoon een goede ploeg, met veel jongens met ervaring daar. Het was een hele lastige wedstrijd en van onze kant was het ook niet goed genoeg. We hadden liever drie punten gehad, maar zijn in ieder geval nog ongeslagen thuis en in de competitie.'