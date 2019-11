Gesthuizen blij met punt NEC: 'Het was niet bloedeloos'

Beide trainers, De Jong en Gesthuizen, waren het er wel over eens na Cambuur - Leeuwarden. 'Spectaculair was het niet, maar we zijn blij met dit punt.'

Bij NEC groeit het vertrouwen. Cambuur kreeg dan misschien de beste kansen op de winst, maar NEC verdedigde meestal goed en oogt solide en degelijk. Voorin heeft de ploeg van de trainers Meijer, Gesthuizen en Bogers snelheid, diepgang en fysieke kracht. Okita had Cambuur in Leeuwarden pijn kunnen doen, maar kreeg de bal niet tegen de touwen.

'En ook Musaba was als invaller nog gevaarlijk', zei trainer Gesthuizen na de 0-0. 'Het belangrijkste is dat wij tegenwoordig weinig weggegeven en stabiel zijn. Dat is winst, je ziet het vertrouwen groeien. Drie punten was denk ik te veel van het goede al hoop je als een dief in de nacht stiekem ze wel mee te nemen.'

'Het was geen bloedeloze 0-0, maar spectaculair was het ook niet. Ik vond het wel een interessante wedstrijd', reageerde Gesthuizen die zag dat het tempo op het kunstgras van Cambuur bij vlagen hoog lag. 'Cambuur heeft gewoon een goede ploeg met vaardige spelers. Ons plan was hoog druk te zetten. In de tweede helft zakten we iets meer in. We gaven wel wat meer ruimte weg en zij kregen zeker kansen, maar wij ook. Vooral via de omschakeling. Ik ben blij met dit punt. Daar kunnen we prima verder mee', aldus Gesthuizen.