Hoera, het is weekend! Dit is er allemaal te doen in Gelderland

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want we hebben de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Nationaal Filmfestival in Lochem

Op zaterdag en zondag organiseert AVO wordt het jaarlijkse NOVA Filmfestival in Lochem. Tijdens dit twee dagen durende evenement worden de beste amateurfilms van Nederland vertoond. Per dag zijn er zo'n 15 tot 20 amateurfilms te zien. De tijdsduur per film verschilt van 5 minuten tot een half uur. Een deskundige jury beoordeelt de films, waarna op zondag rond 17:00 uur de prijsuitreiking volgt voor de beste amateurfilmer van Nederland.

NK Koppels Pitch&Putt in Bussloo

Zaterdag wordt het 10e Open NK Koppels Pitch&Putt gehouden, op de baan van Multi-activiteitencentrum Pitch&Putt Bussloo. Pitch&Putt is een golfspel, dat op holes met afstanden van 30 tot en meter 70 meter wordt gespeeld. 64 koppels uit heel het land (en uit Duitsland en Ierland) strijden de gehele dag om de felbegeerde titel. Toeschouwers mogen met hen in de baan meelopen.

Natuurwerkdag in heel de provincie

Samen aan de slag voor biodiversiteit op zaterdag op de Natuurwerkdag. Vrijwilligers zetten zich in voor de leefomgeving van watersalamanders, vogels, steenuilen en wilde bijen. Op verschillende planten de vrijwilligers daarom stinzenbollen of maken een insectenhotel om wilde bijen, hommels en vlinders te helpen. Ook het knotten van wilgen is een belangrijke activiteit op de Natuurwerkdag. Stichting Landschapsbeheer Gelderland coördineert de Natuurwerkdag voor meer dan 50 werklocaties in Gelderland.

LongLoop in Bemmel

In Bemmel wordt op de allereerste LongLoop georganiseerd. Het wandelevenement staat in het teken van steun voor iedereen die met een longziekte te maken heeft of heeft gehad. Voor wie niet de 3, 5 of 10 kilometer kan lopen door een longziekte is er voor elke LongLoop een korte voorafgaande ereronde van 600 meter. De loop start om half 10 bij Cultuurcentrum De Kinkel.

Tattooconventie in Arnhem

Een tattoo laten zetten? Zaterdag en zondag kan dat in de Eusebiuskerk in Arnhem. Daar vindt inkXperience plaats, een tattoconventie met meer dan 50 artiesten uit binnen- en buitenland. Er zijn verschillende standjes zijn met leuke dingen om te zien of te kopen en natuurlijk is er ruimte voor een hapje en een drankje.

Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten via uit@gld.nl.