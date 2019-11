Wereldberoemde Welsumer kippen krijgen prominente plek langs de weg

door Rik Kapitein

Dit weekend vindt in het dorpshuis in Welsum een kippententoonstelling plaats, speciaal voor Welsumer kippen. Wie naar binnen stapt, wordt hartelijk begroet door kraaiende hanen en kakelende kippen. 'Er zijn er hier meer dan tweehonderd', wijst Hilco Ketelaar om zich heen. Hij is voorzitter van de Welsumerclub, een speciale vereniging om de bijzondere kippensoort te promoten. 'Deze haan is van mij, het is de mooiste in zijn categorie.'

De Welsumerclub komt een keer per jaar samen in het dorpshuis van Welsum. 'Voor onze vergadering. En bij jubilea zijn we hier ook altijd te vinden', vertelt Ketelaar. Vrijdag bestond de vereniging exact vijftig jaar. 'We doen ons best om de Welsumer kip zo mooi te houden als hij nu is. Met een rode hals en een groene staart en met donkere eieren met spikkels. Dat maakt de kip bijzonder.'

Prins Charles is beschermheer

En bijzonder is de kip: zelfs prins Charles houdt Welsumer kippen. 'Sterker nog: hij is beschermheer van de Welsumer kip in Engeland', lacht Ketelaar. 'En we hebben gasten uit Amerika en Zwitserland, dus de kip is internationaal bekend.'

De tekst gaat verder onder de video:

Dat weet ook Paul van der Starre. Hij is lid van het Welsums Cultuur Genietschap, een club die zich inzet voor het behoud van de geschiedenis van Welsum. 'Door de Welsumer kip zijn wij wereldberoemd', lacht hij. 'Dat verdient een bijzondere plaats in ons dorp.'

Het Genietschap geeft bij elk eigen lustrum een cadeau aan het dorp. Omdat het vijftienjarig bestaan nadert, werd vrijdagavond het cadeau alvast overhandigd, zodat de Welsumerclub het kon onthullen. Dankzij het Genietschap staan er nu namelijk twee metalen kunstwerken op de dijk, waar de kippen nu voor alle automobilisten goed te zien zijn. 'Die kippen horen bij ons dorp, nu kan iedereen dat zien', knipoogt Van der Starre.

Zaterdag zijn de kippen, hanen en krielen nog te bewonderen in het dorpshuis van Welsum. De metalen varianten zullen permanent te bewonderen zijn.