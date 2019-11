Stabiel NEC pakt knap punt in Leeuwarden bij koploper

NEC is nu al vier duels op rij ongeslagen. Ook bij koploper Cambuur werd niet verloren. NEC kreeg, vooral via de omschakeling, een paar aardige kansen, maar het bleef 0-0 in Leeuwarden.

Op het kunstgras in Leeuwarden kon Josef Kvida niet spelen vanwege een voetblessure. NEC, de nummer zes, trad de koploper met vertrouwen tegemoet na drie overwinningen op rij. Zijn vervanger was Frank Sturing. NEC zag dat Cambuur snel ten aanval trok voor het trouwe thuispubliek, maar veel kansen kreeg de ploeg van Henk de Jong niet.

Het was aftasten aan beide kanten. NEC moest het initiatief meestal aan Cambuur laten. Toch kreeg het zelf ook kansen. Okita was er nog het dichtstbij met een schot in het zijnet. Ook de Friezen kregen mogelijkheden in het duel dat maar moeilijk los kon komen.

Na rust was NEC gevaarlijker. Dijkstra zag een schot gekeerd door de uitstekende keeper Sonny Stevens. Zijn collega onderscheidde zich echter ook met een aantal prima saves. Mühren en Sambissa kregen de bal echter niet langs de keeper van NEC. Ook nu is het Okita weer die de grootste kans krijgt namens de Nijmeegse ploeg na goed werk van spits Flemming.

In de slotfase was er nog een grote kans voor Bangura, maar ook nu stond Branderhorst weer in de weg. Hij groeide uit tot uitblinker van NEC dat nu al vier duels op rij ongeslagen is en op de zesde plaats blijft staan in de eerste divisie.