KIJK LIVE MEE | Van Normaal tot Frank Boeijen, mis niets van de Gelderse Top 100

Tussen 07.00 uur en 16.00 uur worden de populairste nummers gedraaid van artiesten met Gelderse roots en zangers en zangeressen woonachtig in de meest muzikale provincie van Nederland.

Luisteraars van Omroep Gelderland konden de lijst samenstellen. De hele maand oktober werd gestemd op de bekende toppers zoals Normaal, Waylon, Hank the Knife & The Jets en Rob de Nijs. Maar er kon uiteraard ook gekozen worden op aanstormend talent zoals Laura van Kaam uit Dinxperlo, Lorenine uit Hedel en de pas 11-jarige Merel Geerdrink uit Winterswijk.

Vandaag treden verschillende artiesten live op in onze uitzending, waaronder Vinzzent, Dick van Altena en Maarten Peters & Margriet Eshuijs. Je kunt dat LIVE volgen via de meekijkradio, en vanaf 10.00 uur ben je ook welkom in ons pand aan de Rosendaalseweg 704 om de artiesten van dichtbij te bewonderen.

Het eerste lied, de nummer 100 op de lijst, is 'Meisjes Met Rode Haren' van Arne Jansen. 'Oerend Hard' van Normaal staat op de elfde plek. De top tien wordt tussen 15.00 en 16.00 uur bekendgemaakt.

Bekijk hieronder de nummers 11 tot en met 100:

11 Oerend Hard – Normaal

12 1.000.000 sterren – Frank Boeijen Groep

13 't Is mooi geweest – Frans Duijts

14 Lief ben jij – Marieke van Ruitenbeek

15 Achter de schuur – Bennie Jolink

16 Steamy windows – According to Mary

17 Het leven valt best mee – Belinda Kinnaer

18 's Nachts na tweeën – Havenzangers

19 Blauwe dag – Suzan & Freek

20 Beernd Van Kuperi-j – Boh Foi Toch

21 De brug – Elles Springs, Arjan Amin & Mark de Grauw

22 Zommer – Boetners

23 Back where I started from – Sandra Vanreys

24 Als een meeuw in de wind – Arne Jansen

25 Köttel dwars – Opschaakl'n

26 't Huusken aan de diek – Spitfires

27 Jij denkt maar dat je alles mag – Frans Duijts

28 Zeg me dat het niet zo is – Frank Boeijen Groep

29 Alie – Normaal

30 't Armenhuus – Boh Foi Toch

31 't Kampvuur Laait – Normaal

32 Beek – Marieke van Ruitenbeek

33 Brommers kieken – Jovink & de Voederbietels

34 De Betuwe – Dick van Altena

35 Al mot ik kruupe – Gradus van Nimwegen

36 Foto van vroeger – Rob De Nijs

37 Gres – Paul Mulder

38 Hallelujah – Lisa Lois

39 Ave Maria – Amira

40 De echte ware vrouw – Egbert Dijkhuis

41 Als de dag van toen – Ernst Daniel Smid

42 Café De Schans – De Paloma's

43 Only love – Yara Beeks

44 De tijd van mijn leven – Belinda Kinnaer

45 Dizze grond – Revolt

46 Sem – Gea Rexwinkel

47 Aan de bezitters van een ziel – Frank Boeijen

48 Black snake – Juneville

49 Annemarie – De Sjonnies

50 Alle vrouwen – Hans De Booi

51 In de fles – Joop Boxstart

52 5 in de klok – Frans Duijts

53 Het werd zomer – Rob De Nijs

54 So long – Lisa Ké

55 't Wurd tied – Normaal

56 Zwart Wit – Frank Boeijen Groep

57 't Hundjen – Boh Foi Toch

58 Blood off of your hands – Olaf Putker

59 Aan de grens van de Duitse heuvelen – Sunstreams

60 Dan zie ik jou weer – Merel

61 Vrienden onder elkaar – Frank Boeijen & Maarten Peters

62 Blijf vannacht bij mij – Frans Duijts

63 Al jaren truckchauffeur – Ronnie Ruysdael

64 Annabel –Hans De Booij

65 De haan is dood – De Spitfires

66 Dromendans – Vinzzent

67 Witch docter – De Staat

68 Eens komt de dag – Michel Wolsink

69 A song called Wanda – Bootleg Betty

70 71 Hee Schatje (Nog een keer) – Gebroeders Knipping

72 Blackbird – Harry Sacksioni

73 De Verzoening – Frank Boeijen Groep

74 All of my days – Collin Hoeve

75 Vechtersbaas – Lisanne Spaander

76 Mis je zo graag – Waylon & Claudia de Brey

77 Daldeejen – Normaal

78 Jour d'amour (Dag 69) – Rubiamorena

79 De boer is troef – Normaal

80 Die ene echte vriend ben jij – Rox van Driel

81 You were a dream, now you're a nightmare – Dawn

82 Bidden – Joop Boxstart & Jos van Amerongen

83 I've search for you – Pebbles and the Bam Bams

84 Dom-Diedelie-Dom – Dick Van Altena

85 Follow your heart – Amira & Ruhan Du Toit

86 Ritme Van De Regen – Rob De Nijs

87 Mientje – Bernard Engelbarts

88 Do You Remember – Long Tall Ernie & The Shakers

89 A rainy night – William Smulders

90 Met de kont op de koebak – Henry Welling

91 Huisje op wielen – Frank van Etten

92 Guitar King – Hank The Knife & The Jets

93 Wild Geleefd – Bjorn Litjes

94 Zeven oceanen – Belinda Kinnaer

95 Stiekem Gedanst – Toontje Lager

96 Als je danst met mij – Lisanne Spaander & Jeroen van de Boom

97 1000 bange nachten – Femke Hengeveld

98 5 Miles to empty (feat. Lisa Lois) – Chris Hordijk

99 Dans je de hele nacht met mij – De Sjonnies

100 Meisjes Met Rode Haren – Arne Jansen