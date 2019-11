Onderwijsstaking van de baan, maar mogelijk blijven sommige scholen toch dicht

Bijna drieduizend basis- en middelbare scholen gaven eerder aan dicht te gaan tijdens de staking op 6 november. Het kan wel zijn dat individuele scholen zelf nog actie voeren, meldt de PO-Raad. De werkgeversvereniging hoopt dat schoolbesturen daar begrip voor hebben.

'Veel onduidelijk'

In Arnhem stond een regionale bijeenkomst van de vakbonden gepland. Ook die gaat niet door, laat hoofdbestuurder Nicole ter Harmsel weten. 'De roadshow is niet afgelast, maar uitgesteld. Een groot deel van het beloofde geld is incidenteel, dus als bond kijken we nog hoe we daarop terug gaan komen.'

'PO in actie' zat ook achter de staking, maar heeft geen handtekening gezet onder het convenant dat met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gesloten. De actiegroep komt nog met een reactie, laat initiatiefnemer Paul de Brouwer weten. 'Voor nu is er nog te veel onduidelijk', aldus de leerkracht uit Arnhem.

Speciale acties

In Gelderland staan vanwege de aangekondigde staking tal van speciale acties op de agenda voor 6 november. Zo kondigde kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn aan een extra dag open te gaan. NEC riep haar jonge supporters op naar het trainingscomplex te komen, voor onder meer een voetbalclinic en het maken van spandoeken.

Of die acties doorgaan nu de staking van de baan is, is nog onduidelijk.