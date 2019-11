Soep, een ritje naar de huisarts of oude schaatsen: niet betalen, maar ruilen in Heerde

door Rik Kapitein

'Het is niet zomaar één op één ruilen', legt Jonker uit. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit en richt zich specifiek op circulaire economie en duurzaam ondernemen. 'Het idee is dat iedereen wel iets te bieden heeft, en ook wel iets zoekt.'

'Ik heb bijvoorbeeld een pan soep, mijn buurman wil zijn fiets wel eens uitlenen en iemand een straat verderop kan gitaarles geven. Dat voegen we allemaal toe aan de economie. Ik wil graag die fiets lenen, mijn buurman is op zoek naar gitaarles en degene die een straat verderop werkt heeft zin in soep. Een algoritme in de app maakt een match en zorgt dat de juiste ruil ontstaat.'

Voor het idee van de app ontvingen Jonker en de mede-bedenkers al een sociale innovatieprijs. Er moet echter nog getest worden of het idee ook in de praktijk werkt en daarvoor kwam Jonker in Heerde uit. 'Daar zijn we heel blij mee', zegt wethouder Yasemin Cegerek. 'Deze app kan ervoor zorgen dat we met z'n allen minder spullen weg gaan gooien: als je iets niet gebruikt, kun je het in de app aanbieden. Dat past goed bij onze ambities als gemeente.'

Tegelijk met de lancering van de app, op 7 november, introduceert de gemeente namelijk een plan om in 2025 een 'circulaire econcomie' te vormen. 'We kunnen nou eenmaal niet eindeloos uit de natuur blijven plukken', legt Cegerek uit. 'We hebben heel veel spullen met z'n allen en we gooien ook erg veel weg. Dat wordt verbrand, is slecht voor het milieu. Door de spullen die we nu hebben langer te gebruiken, kunnen we daar een grote stap in zetten.'

En dus start op 7 november de pilot van Samsam Bankieren, zoals de app gaat heten. Die middag en avond is er een inloopbijeenkomst waar inwoners van de gemeente meer kunnen leren over de ambities van de gemeente om een circulaire economie te vormen en alles over de app te weten kunnen komen. De middag begint om 15.30 uur in De Heerd.