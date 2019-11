Tegenvallend De Graafschap komt niet verder dan 0-0 tegen Excelsior

De eerste kans was voor Excelsior, Hidde Jurjus had wat moeite met een uithaal van Vloet. En even later moest de doelman weer in actie bij een poging van Omarsson. Het leek daarna echt 0-1 te worden, maar een bekeken schot van Fortes spatte uiteen op de kruising.

Aan de andere kant kopte Ralf Seuntjens net voorlangs. Daarna was Excelsior weer gevaarlijker. Horemans en Haspolat raakten de laat. De Graafschap gooide er wat meer strijd in en dat leidde tot kansen voor Mo Hamdaoui en Daryl van Mieghem. Maar bij rust was het 0-0 en daar mocht De Graafschap bepaald niet over mopperen.

Tweede helft

Na rust pakte de thuisclub het initiatief over. Hamdaoui had bijna succes met een vlammend schot. Excelsior haalde niet meer het niveau van de eerste helft. Daardoor was het nogal saai. De wedstrijd zat eigenlijk op slot en beide ploegen misten het vernuft om dat te veranderen.

