Zoektocht is voorbij: nabestaanden van Anton van de Kraats eindelijk gevonden

Heel Gelderland was in de ban van de briefkaart die de Zeeuwse Brian van den Berk vond in een oude kast. De kaart was geadresseerd aan een zekere Anton van de Kraats uit Apeldoorn. Maar Brian kan zijn geluk niet op: na twee weken zoeken heeft hij eindelijk de juiste nabestaanden gevonden.

Van den Berk kreeg een kast van vrienden uit de Achterhoek. Toen hij de kast wilde opknappen, viel uit één van de lades een briefkaart. 'Na het lezen van de briefkaart was ik gelijk gegrepen door het verhaal dat op de kaart geschreven stond,' vertelt Van den Berk. 'Tante Marie vraagt zich daarin af of Anton de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd.'

Hij besloot de nazaten van Anton van de Kraats te vinden en deed een oproepje op Facebook. Dat werd 12.000 keer gedeeld. Even leek het erop dat de familie gevonden was. 'Het bleek een Anton van de Kraats te zijn die op Java is overleden. De informatie op de briefkaart klopte alleen niet met de informatie die we van nabestaanden van de Anton uit Java kregen.'

Stamboom uitpluizen

En dus ging de zoektocht naar de Anton van de briefkaart verder. Van den Berk kreeg hulp van twee mensen die gespecialiseerd zijn in stambomen uitzoeken. 'Zonder de hulp van Danielle Boone en Usiena Alles had ik het niet gevonden. Zij hadden informatie gevonden dat Anton op 8 mei 1993 was overleden in Apeldoorn en dat hij getrouwd was met Hendrika Antonia Imanse.'

Daarna ontbrak echter ieder spoor, tot de zoon van Joke Van Leeningen-Brinkman het berichtje op Facebook las. Zijn moeder is een volle nicht van Anton. 'Mijn opa en oma hadden negen kinderen. Anton en Barend waren de oudsten en daarna kwamen nog zeven meiden, onder wie mijn moeder Marijke', vertelt Van Leeningen-Brinkman. 'Ik vind het heel bijzonder dat mensen moeite nemen om nabestaanden op te sporen.'

De Beekbergse vraagt zich wel af hoe dat briefje in de kastlade terecht is gekomen. 'Waarschijnlijk hebben mijn oom en tante die kast verkocht en daar moet dat briefje in hebben gezeten. Ik kan het niet anders verklaren. Het blijft nog een raadsel.'

Man van de wereld

Haar oom Anton werkte eerst in Apeldoorn voor het bedrijf Talens. Daarna verhuisde hij naar Brussel, waar hij directeur werd van het concern. 'Hij werkte al in Brussel toen ik werd geboren, dus hij was de oom in Brussel. Hij was ook een man van de wereld en wist ontzettend veel. En ik kan mij herinneren dat hij een voetbalfan was, hij was supporter van AGOVV Apeldoorn.'

In de jaren tachtig is Anton weer verhuisd naar Apeldoorn. Het echtpaar Van de Kraats heeft geen kinderen gekregen.

Brian van den Berk gaat binnenkort bij de familie langs om de briefkaart te geven.

