Museum komt met programma voor blinden en doven

Doven mensen kunnen voortaan in het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg in gebarentaal worden begroet en geholpen, een primeur in Gelderland. En voor slechtzienden en blinden zijn er speciale rondleidingen.

door Ton Arbouw

De medewerkers en vrijwilligers van het museum krijgen speciale workshops en er zijn extra materialen waar slechtzienden aan kunnen voelen om zo meer van het museum mee te krijgen.

Annie Kreeftmeijer is slechtziend en helemaal enthousiast. Vroeger woonde ze in Culemborg. Nu ze het museum in haar oude stad weer heeft bezocht wil ze graag volgend jaar op haar 85e verjaardag weer terugkomen met haar kinderen en kleinkinderen. Annie vindt het mooi dat ze zo veel mag aanraken in het museum. De bedden waar de kinderen vroeger in geslapen hebben. De wastafels en waterkan die er bij staat.

Theo Oskam maakt ook gebruik van de speciale rondleiding. Hij heeft nog maar 10 procent zicht. Hij kijkt door een soort tunnel. In het museum kan hij nu zelfs een maquette van het gebouw voelen. Hierdoor krijgt hij beter een indruk van de omvang.

Iedereen recht op toegankelijkheid

Het is het eerste museum in Gelderland waar Directeur Nicole Spaans over de ambitie van het museum: “Als klein museum willen we er zijn voor iedereen. Iedereen heeft recht op toegang tot ons bijzondere erfgoed. Daarom ontvingen drie van onze gidsen een speciale opleiding in nauwe samenwerking met Museum4All en Ieders Museum."