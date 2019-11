Kliniek voor hulp bij eetstoornissen opent in Nijmegen, maar alleen voor 18+

Human Concern, waar mensen met een eetstoornis terecht kunnen voor hulp, opent deze maandag een nieuwe kliniek in Nijmegen. De behandelingen staan echter alleen open voor meerderjarigen. Wetgeving zit hier hulp aan minderjarigen in de weg, zegt de organisatie.

Human Concern telt met Nijmegen nu zes locaties in het hele land. Mensen die kampen met boulimia of anorexia, kunnen er terecht voor hulp, grotendeels van ervaringsdeskundigen die zelf vroeger met een eetstoornis hebben geworsteld.

Veranderende wet- en regelgeving

Waar eetstoornissen vooral een jonge doelgroep treft, is deze hulp vooralsnog alleen toegankelijk voor 18-plussers. 'Een grote groep ontwikkelt de stoornis al op vroege leeftijd en een groot deel van onze cliënten is al elders in behandeling geweest. Vroeger hebben we ook wel minderjarigen geholpen, maar door veranderende wet- en regelgeving zijn we daarmee gestopt', vertelt woordvoerder Inge Rost van Tonningen. Nu is het merendeel van de cliënten van Human Concern tussen de 18 en 24 jaar.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met een van de therapeuten:

Zoeken naar mogelijkheden

Zorg voor minderjarigen valt namelijk onder de gemeenten, terwijl die voor meerderjarigen door het Rijk wordt betaald. 'We doen er alles aan om in de toekomst de jeugd weer te kunnen helpen. We hopen daarbij niet op een andere jeugdwet, maar zoeken naar de mogelijkheden binnen de bestaande wetgeving.'

Er is nu één instelling binnen Gelderland die ambulante zorg biedt voor minderjarigen. Dat is het expertisecentrum eetstoornissen Amarum.

