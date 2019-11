Carnavalsoptocht Arnhem gaat misschien toch door

Bij carnavalsverenigingen in Arnhem en omgeving heerst optimisme over het doorgaan van de carnavalsoptocht van volgend jaar. De organiserende Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem gooide in oktober de handdoek in de ring, maar de carnavalsvierders laten het er niet bij zitten.

Afgelopen dinsdag kwamen de carnavalsverenigingen bij elkaar voor het Convent van Vorsten. 'Daar bleek dat een grote groep mensen zich wil inzetten om in 2020 tóch een carnavalsoptocht in Arnhem te organiseren', zegt Frits Roelofs, de beoogde voorzitter van de nieuwe organisatie.

De nieuwe organisatie hoopt het stokje probleemloos over te kunnen nemen van de Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem. Die meldde eerder dat er wel geld was voor de optocht, maar dat een gebrek aan vrijwilligers uiteindelijk de reden was om ermee te stoppen.

Steun gemeente

'We hopen dat de gemeente wil meewerken. In woord hebben we in ieder geval al de steun van de gemeente gekregen', zegt Roelofs, die zelf geen lid is van een carnavalsvereniging maar zich wel betrokken voelt bij het feest en de bijhorende optocht.

Uiterlijk op 11 november hopen de nieuwe kartrekkers te kunnen melden dat de Arnhemse definitief door gaat. 'En anders doen we dat gewoon op 12 november', zegt Roelofs. 'Het ziet er in ieder geval positief uit.'