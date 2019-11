Omroep Gelderland-journalist Maarten Dallinga lanceert verhalende podcast over zelfdoding

'Ik ben zelf suïcidaal geweest en ben blij dat ik er nog ben', vertelt Dallinga. Desondanks worstelt hij soms nog steeds met het leven. 'Ik merk regelmatig dat het lastig is om daarover met anderen te spreken. De dood is voor veel mensen – en dat begrijp ik – een eng thema, dat ze graag op grote afstand houden. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je bij anderen terechtkunt als je het leven zwaar vindt. Dat dreef mij om Verstrikt te maken.'

Beluister hier de trailer van Verstrikt:

In de vijfdelige podcastserie, die vanaf zaterdag 9 november verschijnt, hoort de luisteraar hoe het is om suïcidaal te zijn en wat een doodswens kan veroorzaken. Dallinga – winnaar van de belangrijke journalistieke prijs De Tegel – spreekt onder anderen met Mascha Gesthuizen (50) uit Arnhem, die het grootste deel van haar leven suïcidaal was. Zij hield dit 25 jaar lang verborgen voor haar partner, ook toen ze werkte als huisarts. Dallinga praat ook voor het eerst met zijn ouders over zijn eigen ervaringen.

‘Een klok die elke dag meetikt’

In 2018 overleden ruim 1.800 mensen door zelfdoding, onder wie 245 mensen in Gelderland. Uit de verhalen van nabestaanden blijkt hoe groot de impact van zelfdoding is op de levens van de achterblijvers. Zo vertelt Ton Baakman (52) uit Nijmegen dat de dood van zijn moeder, ruim twintig jaar geleden, nog altijd invloed heeft.

'Haar dood en de manier waarop is als een klok die elke dag meetikt, die krijg je nooit weg', zegt Baakman. In Verstrikt zoekt hij naar het verhaal achter ‘het grote geheim’ dat zijn moeder bij zich droeg.

Verstrikt is vanaf zaterdag 9 november te vinden in podcastapps als Apple Podcasts/iTunes, Spotify, Stitcher en Player FM. Abonneren kan nu al en is gratis. Wekelijks komt een nieuwe aflevering online. Het laatste deel wordt op zaterdag 7 december gepubliceerd. Luisteren is ook mogelijk via de Omroep Gelderland-app en op deze dossierpagina. Hier verschijnt ook een artikelenreeks.

Wat gebeurde er in Wezep?

Dallinga trekt ook naar het Gelderse dorp Wezep, waar binnen ruim één jaar vier jongeren suïcide pleegden. Hoe kon dit gebeuren? Hij spreekt met straathoekwerkers en een dominee, maar ook met moeder Wilma ten Klooster, die haar 15-jarige dochter Chantal verloor. Is op haar Facebook-account meer te vinden over het waarom van haar dood?

De luisteraar krijgt ook advies over wat je kunt doen bij zorgen om een naaste. Dallinga spreekt uitgebreid met professionals en doet mee aan een training voor zorgverleners. Zij leren hoe je het beste kunt praten met iemand die suïcidaal is. Voor de meeste hulpverleners blijkt het de eerste keer dat ze dit oefenen. 'Ik ben geschrokken', zegt Ineke, die al dertien jaar in de zorg werkt. 'Volgens mij heb ik in het verleden heel veel signalen gemist.'

Anoniem Intiem

Eerder maakte Maarten Dallinga de podcastserie Anoniem Intiem, waarin hij het verhaal achter mannenontmoetingsplekken vertelt. Met deze serie over seksplekken won hij onder meer De Tegel en de Seks en Media Prijs.

Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.