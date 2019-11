Tiel stapt niet uit Werkzaak, maar wil wel betere organisatie

Tiel wil een meer eenvoudige, transparante en eerlijke verdeling van de kosten van Werkzaak Rivierenland. En de gemeente wil meer te zeggen hebben over de organisatie van de instelling voor werk en inkomen. Maar uit Werkzaak stappen, is nu niet aan de orde. Dat is de uitkomst van een onderzoek.

door Menno Provoost

Werkzaak voert voor de gemeenten in Rivierenland de Participatiewet uit. Die regelt alle zaken rond bijstandsuitkeringen, begeleiding naar werk en de voormalige sociale werkvoorziening. In mei van dit jaar kondigde Tiel aan een vertrek uit het regionale samenwerkingsverband te onderzoeken. Aanleiding waren de almaar stijgende kosten en de beperkte invloed die de gemeente op Werkzaak heeft. De resultaten van Werkzaak zijn volgens Tiel wel in orde.

Tiel stelt nu te willen werken aan een meer toekomstbestendige Werkzaak voor alle acht deelnemende gemeenten. De verwachting is dat de kosten de komende jaren alleen maar toenemen. Met name doordat er steeds meer cliënten komen die voorheen onder de Wajong voor jonggehandicapten vielen. Daarbij word de vergoeding vanuit het Rijk hiervoor steeds lager.

Scheef

Het externe onderzoek naar Werkzaak concludeert dat de kostenverdeling scheef loopt en Tiel teveel betaalt. Er worden verschillende voorstellen gedaan om dit recht te trekken en de kostenverdeling meer inzichtelijk te maken. De onderzoekers doen voorstellen om meer te zeggen te krijgen over de organisatie, zowel voor Tiel als voor de andere gemeenten. Tot slot geeft het onderzoek aanbevelingen om kosten te besparen in de bedrijfsvoering bij Werkzaak.

Volgens wethouder Ben Brink geven de eerste gesprekken met Werkzaak voldoende vertrouwen om het idee voor een uittreding nu niet verder uit te werken. 'De thema's die we aankaarten worden onderkend en er is bereidheid om dit aan te pakken', stelt hij. 'Het is in beider belang dat Tiel aan Werkzaak blijft deelnemen. We zijn er niet op uit om het onderste uit de kan te halen. We gaan uit van solidariteit om voor de hele regio een toekomstbestendige Werkzaak neer te zetten.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier