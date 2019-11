Steeds meer verhuizers uit Randstad vinden rust en ruimte in Gelderland

Dit zorgt voor meer drukte op de toch al overspannen woningmarkt in de steden in Gelderland en Overijssel. Volgens de provincie moeten er alleen al in Gelderland in de komende tien jaar 85.000 huizen bijkomen om aan de stijgende vraag op de woningmarkt te voldoen.

'Woningbouw versnellen'

‘We willen in gesprek met het Rijk om de verhuisstroom uit de Randstad op te vangen en de woningbouw te versnellen', stelt gedeputeerde Peter Kerris van Gelderland.

De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in Oost Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Rivierenland, dat dicht bij de grens met Utrecht ligt. Ook in steden als Arnhem en Nijmegen neemt het aantal verhuizingen uit de Randstad toe. 'Ede ligt al in de Randstad en nergens groeit het woningtekort zo snel als Nijmegen', voegt Kerris daaraan toe. Gelukkig meldt de Waalstad vrijdag dat woningbouw ondanks al het gedoe rond onder meer stikstof geen probleem is.

'Ruimte, rust en groen'

Uit onderzoek blijkt verder dat randstadverhuizers van de ruimte, rust en de groene omgeving in Oost-Nederland houden, ook als ze naar een stad verhuizen. Slechts een kwart van hen blijft in de Randstad werken, de rest vindt een baan in het oosten of is niet aan het werk.