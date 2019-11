Vitesse hoopt er snel uit te komen met Honda

Als het aan Leonid Slutskiy ligt is er binnen twee dagen duidelijkheid over de toekomst van Keisuke Honda bij Vitesse. De oud-middenvelder van onder andere AC Milan en VVV traint nu mee bij de Arnhemmers.

'Natuurlijk is het mogelijk dat wij hem vastleggen. Ik heb hem zien spelen in Milaan, Mexico en Australië. Ik heb echt geen twijfel over zijn kwaliteiten en zijn fysiek. het is alleen de vraag wat hij wil voor de toekomst.'

Duidelijk is dat Honda komende zomer op de Olympische Spelen wil uitkomen. Daarvoor zal hij moeten aansluiten bij een club. 'Het moge duidelijk zijn dat ik gecharmeerd ben van hem. We moeten onze interesses alleen op één lijn krijgen.'

Verliest niks aan kwaliteit

Op de training zag je vrijdag al dat Honda nog altijd een goede speler is. 'Hij is dan wel 33, maar natuurlijk verliest hij zijn kwaliteiten niet. Hij was nooit snel, dus snelheid kan hij niet verliezen. Hij heeft nog altijd veel andere kwaliteiten. En hij is een professional, altijd fit. Eigenlijk is het een soort robot, een overstijgende vorm van een professional.'

Tighadouini

Oud-Vitesse-speler Adnane Tighadouini traint al een tijdje mee bij het tweede elftal. Vandaag stond hij ineens bij het eerste op het veld. Voor hem zit er niet meteen een contract in, maar trainer Slutskiy houdt een slag om de arm.

'We zullen zien wat de volgende stap voor hem is. Ik denk dat we nu even moet kijken hoe het gaat en dan zien we in de winterstop wel hoe hij ervoor staat.'