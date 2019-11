Oppositie Zevenaar presenteert 'tegenbegroting'

De oppositiepartijen in de Zevenaarse gemeenteraad komen met een tegenbegroting. Ze zijn het niet eens met de begroting die het college heeft gepresenteerd. Komende week moet de raad een besluit nemen over de meerjarenbegroting waarin Zevenaar 7,7 miljoen euro moet bezuinigen. Het is de eerste keer dat de oppositie dit zo samen doet.

door Lonneke Gerritsen

Door de enorme tekorten binnen het sociaal domein heeft het college flink wat bezuinigingsvoorstellen gedaan richting de gemeenteraad. 'Maar veel van die voorstellen raken de inwoners en ondernemers', zegt Peter Vos van de VVD. 'Wij oppositiepartijen komen met een socialere begroting.'

OZB niet omhoog

Het is bijzonder dat PvdA, VVD, SP, D66, Sociaal Zevenaar en GroenLinks hierin volledig samen in optrekken. De partijen zijn onder andere tegen de verhoging van de onroerend zaak belasting (OZB). Het college wil die de komende drie jaar verhogen met vijf procent per jaar.

Voor bedrijven en verenigingen zou dit een stijging van 2,5 procent per jaar worden. De oppositie zegt dat die OZB wordt gebruikt om 'gaten te dichten'. De oppositie stelt voor om in 2022 een eenmalige verhoging op de OZB in te voeren van vijf procent op de woningen en 2,5 procent voor verenigingen en bedrijven.

Daarnaast kiezen de oppositiepartijen ervoor om niet te snijden in preventie binnen het sociaal domein en armoedebestrijding. De fracties willen bovendien dat de gemeente de regie terug pakt en de ontstane tekorten terugdringt. Ook wil de oppositie minder bezuinigen op culturele en sportieve initiatieven en organisaties, zoals Muziekstad en UniekSporten. 'Cultuur is belangrijk', stellen ze in hun tegenbegroting.

'Spaarpot groot genoeg'

Wel vinden wel ze dat de gemeente kan bezuinigen op de eigen organisatie. Zevenaar maakt veel gebruik van inhuur. Volgens de oppositiepartijen ligt dat boven het landelijk gemiddelde. Daar is nog wel wat winst te behalen. Verder zou Zevenaar ook de algemene reserves moeten aanspreken. 'Die spaarpot is groot genoeg', aldus VVD'er Vos.

De coalitiepartijen CDA en Lokaal Belang hebben het gezamenlijke voorstel van de oppositiepartijen inmiddels gekregen. Woensdag 6 november zal het stuk aan de orde komen in de begrotingsraad.

