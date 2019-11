Katten in de Achterhoek vaker toegetakeld

'Ze worden overgoten met brandstof of komen thuis met verf over zich heen', zegt Olette van der Werf van de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk over enkele martelmanieren. 'Ik vind het verwerpelijk dat je last zou hebben van een dier en je dat botviert op een dier.' Begin oktober werd Swiffer, een kat van de familie Van der Schaar uit Silvolde, samen met twee andere katten dood aangetroffen in een beek. Het personeel van de dierenambulance heeft het drietal katten op het droge weten te krijgen. 'Ik vind het verschrikkelijk', zegt van der Werf over het dierenleed. 'Deze drie katten ook, dan denk ik: 'Wat hebben ze moeten meemaken?''



De familie Van der Schaar heeft in de afgelopen jaren al het een en ander meegemaakt met hun katten. 'Het is niet de eerste keer dat we katten kwijt raken', zegt Daphne van der Schaar, die eigenaar was van Swiffer. 'Om dan te horen dat ze is doodgeschoten, dat is een rot idee.' De politie is een onderzoek gestart, maar geeft aan dat het lastig te bewijzen is wie achter deze daad zit. Voor katteneigenaren is dát maar moeilijk te verkroppen. Van der Schaar: 'Dat iemand een kat lokt en doodschiet en hem vervolgens ergens mee naar toeneemt om hem in het water te dumpen. Nee, ik snap dat niet.'