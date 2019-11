Bazoer belooft niet meer over de schreef te gaan: 'Lesje geleerd'

Vitesse-middenvelder Riechedly Bazoer belooft iedereen dat hij niet meer over de schreef gaat. Zo vertelt hij vrijdag over het akkefietje dat hij had met medespeler Jay-Roy Grot en trainer Leonid Slutskiy.

Uiteraard betoogde de middenvelder spijt tegenover de pers na de training. Eerder bood hij zijn excuses al aan bij de spelersgroep en de trainersstaf. Daardoor werd hij afgelopen maandag weer in genade aangenomen en speelde hij dinsdag alweer mee in de beker.

Toch moest hij zich natuurlijk nog wel verantwoorden voor het voorval. 'Zoals iedereen weet heb ik een akkefietje gehad met Grot, dat is uit de hand gelopen. Daar heb ik de consequenties van aanvaard. Ik heb spijt van wat ik geroepen heb in mijn emotie.'

Volgens omstanders zou hij op de training geroepen hebben tegen Grot: 'Ik pak jou nog wel' en tegen trainer Slutskiy zou hij gezegd hebben: 'Fuck off, i don't want to play for your team anymore.'

Boete

Bazoer werd na het incident uit de selectie gezet en kreeg een boete van Vitesse. 'In die tijd heb ik eens goed nagedacht over wat ik heb gedaan. Ik heb er thuis over gesproken en mijn ouders en vriendin waren ook teleurgesteld in mij. Maar wat ik heb gedaan kan gewoon niet, dat snap ik ook.'

Maandag kon de oud-ajacied weer aansluiten bij de selectie. 'Ik heb mijn excuses aangeboden aan de spelers en de trainers. Daarop reageerden ze wel goed. Maar ook zij lieten mij merken dat dit echt niet kan, ik weet dus wel dat dit niet nog een keer moet gebeuren.'

'Ik zal dit niet meer doen'

Trainer Leonid Slutskiy posteerde Bazoer dinsdag in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap meteen weer in de basis. En ook komende zondag, tegen Emmen, start Bazoer weer. De Rus wil er niet te lang meer bij stilstaan. 'Hij heeft een gele kaart en hij moet er alleen voor zorgen dat hij geen rood krijgt.'



Wat de middenvelder betreft komt dat goed. 'Ik kan beloven dat ik dit niet meer doe. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik ga ook hulp zoeken. Hoe? Dat houd ik privé. Daar wil ik niet teveel over zeggen.'

