Kruispunt Nunspeet over week weer open

Het kruispunt Oosteinderweg/Oenenburgweg gaat vrijdagmiddag 8 november weer open. Dit betekent dat de Oenenburgweg weer helemaal toegankelijk is. Tegenover de Jan van Vuurenstraat worden nog wel werkzaamheden verricht, maar dit is niet van invloed op de bereikbaarheid. Vanaf zaterdag 9 november gaat ook de lijnbus weer de normale route rijden.

Herinrichting

Wethouder Marije Storteboom: 'De werkzaamheden die begonnen in het voorjaar van 2019 hebben best wat van de omwonenden gevraagd. Om de overlast te beperken en bereikbaar en werkbaar te blijven, hebben de werkzaamheden de nodige tijd gekost. Gelukkig is het bijna achter de rug. We zijn blij met het eindresultaat.'

In totaal is ruim 1,2 kilometer weg opnieuw ingericht. Het geheel is voorzien van een nieuw regenwaterriool. De weg is deels 30 km zone gemaakt (Oosteinderweg-Elburgerweg), mede vanwege de bebouwing dicht aan de weg. Er zijn – waar kon – extra parkeerplaatsen gemaakt. Auto’s staan nu buiten de rijbaan geparkeerd. Verder is de weg voorzien van fietsstroken en op enkele kruisingsvlakken zijn plateaus aangelegd.

Zijweg Oenenburgweg

Tegenover de Jan van Vuurenstraat wordt een zijstraat van de Oenenburgweg opnieuw aangelegd, inclusief de parkeerplaatsen. De verwachting is dat deze werkzaamheden vrijdag 22 november worden afgerond.