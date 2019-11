300 jaar paardenmarkt: meer aandacht voor dierenwelzijn én misstanden

Onbeperkt voer voor de paarden en meer loopruimte voor de bezoekers. De afgelopen jaren is er op de paardenmarkt in Hedel meer aandacht gekomen voor dierenwelzijn. Maar er is ook een hele hoop hetzelfde gebleven. Dat geldt ook voor het jubileumjaar.

'Ja, wat voor bijzonders zou je kunnen doen bij een jubileum-editie? Een paardenmarkt is een paardenmarkt', zegt voorzitter August van den Anker. De paardenmarkt bestaat al zo'n driehonderd jaar en wordt elke eerste novembermaandag gehouden. Op de markt zelf is er weinig te merken van het jubileum jaar, maar er is wel degelijk wat georganiseerd rondom de markt. Zo komt er in januari een film uit en is er een boek geschreven. De gemeente subsidieert hiervoor 15.000.

Dit jaar is de paardenmarkt niet de grootste in Nederland. Op de jubileumeditie waren er zelfs minder paarden dan vorig jaar. Namelijk 1288. In 2018 waren dat er 1390 paarden. Een verklaring is hiervoor is volgens handelaren moeilijk te geven: 'het blijft vraag en aanbod,' aldus een handelaar.

Esther Hendriks op de paardenmarkt:

Ook kritiek

Ieder jaar worden er tussen de 1000 en 1500 paarden verhandeld. Van oorsprong zijn dat landbouwpaarden. Een levendige handel, met nut en een bijdrage aan de saamhorigheid, zeggen de voorstanders. Maar de afgelopen jaren zijn er ook activisten geweest. Zij willen dat er een streep gaat door de markt.

Vorig jaar kwam er kritiek op de markt doordat Animals Today - een dierenrechtenorganisatie - beelden naar buiten bracht van de paardenmarkt waarop de dieren hardhandig lijken te worden behandeld. Van den Anker noemde de beelden toen een momentopname. 'Ja verdorie, dat had niet moeten gebeuren, maar het is niet het beeld van de dag.'

Op naar de 600 jaar

Ondanks de terugkerende kritiek op de markt, ziet de organisatie een toekomst voor de markt. Daniël van den Berg: 'We willen meegaan met de tijd zodat we in de toekomst ook over 300 jaar nog een paardenmarkt kunnen organiseren.' Hij denkt dit voor elkaar te krijgen door goed toezicht te blijven houden op de markt.