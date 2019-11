Stikstof of niet, Nijmegen kan lekker woningen bouwen

door Huibert Veth

'De tekorten op de woningmarkt zijn nog groter dan we dachten', zegt Vergunst. 'Tot 2030 is er behoefte aan 10.000 woningen, en voor 2040 moeten er nog eens 5.000 bij.' Als het gaat om sociale hoorwoningen blijkt er zelfs behoefte te zijn aan 2.800 nieuwe woningen, waar de gemeente eerder uitging van 1.000.

'We zien dat Nijmegen nog steeds heel populair is onder studerende jongeren', vervolgt de wethouder. Ook is er volgens hem veel werkgelegenheid in de stad, wat buitenlandse werknemers aantrekt. 'Die groei zet hard door. Zeker als je dat vergelijkt met de rest van Gelderland.'

Concrete plannen

Toch ziet Vergunst de bouwopgave met vertrouwen tegemoet. 'We hebben al concrete plannen voor 10.000 woningen tot 2030.' Zo komen er in de Waalsprong nog 5.500 woningen bij, en in het Waalfront nog meer dan 1.000.' Verder staan er verschillende projecten in de stad op de planning, onder meer in het stationsgebied. Voor de 5.000 woningen na 2030 moet nog plek gezocht worden in de bestaande stad. 'Want Nijmegen zit gewoon aan de grenzen.'

Vergunst constateert dat er meer behoefte is aan kleine woningen voor eenpersoonshuishoudens, en juist een overschot aan grotere huurwoningen. 'Je zou dus kunnen nadenken om die te gaan splitsen.'

Stikstof en PFAS

Wethouder Vergunst denkt niet dat Nijmegen wordt geraakt door de stikstofproblematiek. Dat komt onder meer omdat de uiterwaarden veel minder gevoelig zijn voor stikstof dan bijvoorbeeld de Veluwe. 'Maar je merkt wel dat het onrust geeft in de bouwsector. Het leidt tot vragen en spanning.' Maar Vergunst denkt dat Nijmegen 'volop door kan bouwen'.

Ook van de PFAS-crisis heeft Nijmegen maar beperkt last. 'Omdat er binnen de gebieden waar we bouwen al veel zand beschikbaar is. Dat kunnen we gebruiken, waardoor je het niet hoeft te vervoeren. Dus dat speelt bij ons minder', legt Vergunst uit.

'Het verandert de stad wel'

De groei van de stad brengt onder meer door culturele activiteiten en evenementen een toenemende dynamiek, ziet Vergunst. 'Dat maakt de stad natuurlijk aantrekkelijk. Maar er zijn ook bewoners die daar last van hebben.' Er moet volgens hem een balans worden gevonden tussen het beperken van overlast en de ambitie om een levendige stad te zijn. 'Maar het verandert de stad wel.'

