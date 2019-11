Het leven van een bijzonder willekeurig stadsbankje

door Esther Hendriks

'Ik kom hier iedere dag langs om de hond uit te laten. Het begon toen ik zag dat het bankje onder water stond. Daar maakte ik een foto van. Een dag later stond het water iets hoger en daar maakte ik weer een foto van. Toen dacht ik: 'Het is wel lollig om alles rond dat bankje vast te leggen.''

De foto's die hij met zijn smartphone maakte resulteerden in een fotoverhaal dat vanaf vandaag online te bewonderen is. Stadsdichter Marco Houtschild schreef bij een aantal foto's gedichten en pianist Jeroen van Veen stelde een pianostuk ter beschikking.

Bekijk hieronder wat het bankje allemaal meemaakt

Het leven van het bankje is niet altijd spannend. Volgens Dersjant is het vaak ook saai: 'Seizoenen herhalen zich. Situaties ook. Maar soms zijn er hoogtepunten als vissers het bankje gebruiken of als bootjesmensen er barbecueën. Wanneer de bank gebruikt wordt als spelersbank bij een waterpolowedstrijd. Of een verliefd stelletje er neerstrijkt.'

'Slow Photography'

Net zoals het rode bankje zijn ook andere voorwerpen in het zonnetje gezet door toevallige fotografen in momentopnames. Het is een trend in digitale fotografie die ‘Slow Photography’ heet. Zo legde de Japanse fotograaf Tomiyasu Hayahisa als student vanuit zijn kamer in Leipzig een tafeltennistafel vast. Op een van de foto's is te zien hoe tapdansers de tafel gebruiken om te oefenen. In ‘On the bench’ beziet de Oekraïense fotograaf Jeka (Yevgenyi) Kotenko een bankje dat voor de flat van zijn ouders staat.

Een feest voor het bankje

De expositie wordt feestelijk geopend. Misschien wel het allergrootste hoogtepunt voor het bankje, want hij kan het feest vanaf de kade aanschouwen. Aan het eind van de dag is het even de kiezen op elkaar, want dan krijgt hij een QR-code opgeschroefd. Door die code te scannen kan zijn bezoek zien wat hij allemaal heeft meemaakt.